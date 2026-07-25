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Soliditas TNI-Polri-Kejaksaan Jadi Pilar Jaga Kedaulatan NKRI

Soliditas TNI-Polri-Kejaksaan Jadi Pilar Jaga Kedaulatan NKRI
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Pengamat Keamanan dan Pertahanan CISS Ngasiman Djoyonegoro menilai soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Keamanan dan Pertahanan Center for Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro menilai soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Ngasiman dalam diskusi bertajuk Sinergitas TNI-Polri-Kejaksaan dalam Mewujudkan Asta Cita yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).

Menurut pria yang akrab disapa Simon itu, ketiga institusi harus bergerak selaras menghadapi tantangan bangsa, mulai dari dinamika geopolitik dan geoekonomi global hingga pemberantasan korupsi.

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"TNI menjaga kedaulatan dari ancaman luar, Polri memelihara keamanan dalam negeri, sedangkan Kejaksaan memastikan tegaknya kepastian hukum," kata Ngasiman.

Dia menegaskan stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan syarat utama agar pembangunan nasional dapat berjalan optimal.

"Tidak akan ada kemajuan tanpa rasa aman dan kepastian hukum," ujarnya.

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Ngasiman juga mengingatkan menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui sinergi lintas komponen bangsa.

"Membangun soliditas dan sinergisitas dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting. Kesatuan dan persatuan adalah prasyarat utama," tuturnya.

Pengamat Keamanan dan Pertahanan CISS Ngasiman Djoyonegoro menilai soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan NKRI

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