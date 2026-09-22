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Solok Diterjang Banjir, Athari PAN: Paling Utama Saat Ini Keselamatan Masyarakat

Solok Diterjang Banjir, Athari PAN: Paling Utama Saat Ini Keselamatan Masyarakat
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Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi. Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi meminta seluruh pihak bergerak cepat memastikan keselamatan masyarakat menyikapi kabar banjir bandang yang menerjang Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9) malam.

"Paling utama saat ini ialah keselamatan masyarakat. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika warga masih menghadapi ancaman," ujar Athari kepada awak media, Selasa (22/9) ini.

Legislator fraksi PAN itu menyebut banjir bandang pada Senin kemarin membawa material lumpur, batu, kayu, dan longsoran.

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Athari mengatakan banjir bandang Senin kemarin juga menerjang kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok serta menutup akses utama menuju Padang.

Athari mengaku prihatin dengan peristiwa banjir bandang dan meminta proses evakuasi dan pertolongan segera dilaksanakan. 

"Evakuasi, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas bersama," ujarnya.

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Athari menuturkan penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembersihan material dan pemulihan infrastruktur.

Menurutnya, kondisi warga yang berada di kawasan terdampak harus menjadi perhatian pertama.

Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi menyebut penanganan efek galodo di Solok tidak boleh hanya berfokus ke pembersihan material.

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