Solusi FX Diapresiasi Dunia, Bank Mandiri Raih 3 Penghargaan di Ajang Alpha Southeast Asia

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali mencatatkan pencapaian di panggung internasional.

Pada ajang 18th Annual Treasury & FX Awards 2025 yang diselenggarakan Alpha Southeast Asia, bank dengan logo pita emas ini memboyong tiga penghargaan utama untuk kategori layanan treasury dan foreign exchange (FX) dalam acara yang digelar di Singapura, Senin (30/6) lalu.

Pejabat Eksekutif Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menyatakan penghargaan ini menjadi bukti pengakuan internasional atas kualitas layanan treasury yang dikembangkan perseroan.

Menurut Ari, penghargaan ini mencerminkan sinergi antara strategi digitalisasi dan pemahaman atas kebutuhan nasabah di tengah dinamika pasar.

"Kami berkomitmen memperkuat solusi FX dan treasury yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masing-masing segmen,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Selasa (15/7).

Tiga kategori penghargaan yang diraih Bank Mandiri terdiri dari Best FX Bank for Corporates and Financial Institutions, Best FX Bank for Hedging Requirements (Onshore Middle Market & SMEs), serta Best Online FX Platform.

Pencapaian tersebut mempertegas posisi Bank Mandiri sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan transaksi valas dan derivatif, tidak hanya bagi korporasi besar, tapi juga pelaku usaha menengah dan kecil.

Best FX Bank for Corporates and Financial Institutions menjadi simbol konsistensi Bank Mandiri selama 15 tahun berturut-turut dalam melayani kebutuhan institusi besar di pasar FX domestik.