Solusi Limbah Kayu hingga Persoalan Ternak Hadir di KSTI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mempertemukan berbagai inovasi bangsa dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2026.

Salah satu inovasi datang dari IPB University yang mendemonstrasikan dua produknya di Selasar Tower 3 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu (11/11).

Produk pertama bernama D-Ruminansia, alat pendukung produktivitas peternakan berbasis Internet of Things (IoT). Salah satu penggagas inovasi, Iyep Komala menyampaikan latar belakang dibuatnya alat tersebut.

Baca Juga: Nasabah PNM ULaMM Denpasar Sukses Sulap Limbah Kayu Pantai Jadi Kerajinan Bernilai Ekspor

“Saat ini angka impor susu di industri peternakan di Indonesia masih tinggi di angka 83%, dan kondisi peternakan sapi perah juga banyak mengalami _heat stress_ akibat cuaca panas di negara tropis,” kata Iyep.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, D-Ruminansia diciptakan sebagai pendeteksi kondisi lingkungan peternakan, terutama untuk sapi perah.

Alat tersebut mampu mendeteksi suhu, kelembaban, intensitas cahaya, hingga oksigen untuk mengetahui kondisi kenyamanan untuk hewan ternak. Selain itu, kondisi suhu sapi perah dapat memberikan informasi masa reproduksi sehingga dapat diberikan perlakuan yang sesuai dan mendukung produktivitas peternakan.

Produk kedua yang didemonstrasikan oleh IPB University adalah Sustainable Smart Audio. Alat ini adalah inovasi pemanfaatan limbah kayu dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menjadi perangkat elektronik audio berdesain _vintage_ . Wiwik Puntorini dari IPB University menjelaskan berbagai produk yang dapat dihasilkan dari limbah.

“Ada perangkat audio, stereo, juga speaker dari limbah kayu demi pelestarian lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi,” terang Wiwik.