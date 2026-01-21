Solusi Pendanaan Fleksibel untuk Kebutuhan Mendesak

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan jangka pendek yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama.

Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan pinjaman daring yang mencapai 22,16 persen per September 2025, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan pembiayaan digital sebagai solusi kebutuhan finansial jangka pendek.

Menanggapi tren tersebut, platform pinjaman daring KlikCair meluncurkan produk terbaru bernama KlikNano yang menawarkan skema pinjaman jangka pendek dengan pilihan cicilan serta tenor yang fleksibel.

KlikNano dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, operasional usaha, hingga kebutuhan personal, dengan proses yang cepat dan mudah.

Dalam operasionalnya, KlikCair menerapkan layanan berbasis digital yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pengajuan, hingga pencairan dana, sehingga pengguna dapat mengakses pinjaman tanpa harus datang langsung ke kantor.

Sebagai penyelenggara pinjaman daring yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KlikCair menegaskan seluruh skema bunga, biaya, dan ketentuan pinjaman disusun sesuai prinsip kepatuhan terhadap regulasi, dengan informasi yang disampaikan secara transparan sejak awal pengajuan.

Direktur Utama KlikCair, Andreaw mengatakan pengembangan KlikNano berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat akan akses pendanaan yang fleksibel dan tepat waktu.

“Melalui KlikNano, kami menghadirkan opsi pinjaman jangka pendek dan cicilan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, dengan menjunjung tinggi aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.