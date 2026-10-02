Solusi Stellantis Terhadap Ancaman di Mobil Listrik, Menarik!
jpnn.com - Mobil listrik terbakar sering kali jadi mimpi buruk yang sulit dijinakkan.
Baterai tegangan tinggi yang mengalami panas berlebih atau thermal runaway bisa berujung fatal jika tidak ditangani secepat mungkin.
Melihat ancaman itu, Stellantis punya ide terbilang nekat namun masuk akal: buang baterainya, lalu kabur.
Inovasi tersebut tertuang dalam paten terbaru berjudul "High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle" yang baru diterbitkan USPTO pertengahan September.
Melalui FCA US, Stellantis merancang sistem penyelemat darurat yang mampu memutus, sekaligus melepaskan paket baterai utama dari sasis mobil secara fisik.
Cara kerjanya terbilang dramatis. Ketika sistem mendeteksi panas berlebih atau kerusakan parah yang berpotensi memicu ledakan, tombol darurat bisa langsung diaktifkan.
Stellantis menyiapkan dua lokasi sakelar: satu di dalam kabin untuk pengemudi dan satu di area bagasi agar bisa diakses oleh petugas penolong dari luar.
Begitu sakelar ditekan, bagian rangka penyangga akan bergeser dan menjatuhkan baterai utama ke jalanan.
Mobil listrik terbakar sering kali jadi mimpi buruk yang sulit dijinakkan. Lantas, Stellantis menawarkan solusinya
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