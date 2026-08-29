Somethinc Ceraplump Series Rangkaian Perawatan untuk Kulit yang Terdampak Stres
jpnn.com, JAKARTA - Stres akibat aktivitas sehari-hari, paparan lingkungan, dan pola hidup dapat memengaruhi kondisi kulit, mulai dari dehidrasi, kulit tampak kusam, hingga melemahnya lapisan pelindung kulit atau skin barrier.
Menjawab kebutuhan tersebut, SOMETHINC melengkapi rangkaian Ceraplump Series melalui peluncuran Ceraplump Hydralift Moisturizer Gel dan Ceraplump Bakuchiol + Peptide Lip Serum.
Kedua produk tersebut melengkapi Ceraplump Peptide Hydrating Toner PDRN + Exosome yang telah diperkenalkan pada Mei 2026. Seluruh rangkaian Ceraplump Series diluncurkan secara eksklusif bersama Shopee Indonesia sebagai solusi perawatan hidrasi dan slow-aging untuk membantu kulit tetap sehat, lembap, dan tampak kenyal.
Mengusung pesan “Stress Draining Your Skin? Plump Up with Ceraplump,” rangkaian ini dikembangkan untuk membantu merawat kulit yang mengalami tanda-tanda stres, seperti kehilangan kelembapan, tekstur kasar, dan munculnya tanda penuaan dini.
Ceraplump Series menggunakan HyaluPeptide dengan teknologi 2HP, yang menggabungkan kemampuan hidrasi dari Hyaluronic dengan Peptide aktif.
Berdasarkan klaim produk, teknologi tersebut telah diuji secara klinis untuk membantu menstimulasi produksi kolagen alami kulit sehingga kulit tidak hanya terasa lebih lembap, tetapi juga tampak lebih sehat dan kenyal.
Rangkaian ini diformulasikan untuk berbagai jenis kulit, khususnya kulit kering, sensitif, bertekstur kasar, atau mengalami gangguan pada skin barrier. Selain perawatan wajah, Ceraplump® Series juga menghadirkan perawatan untuk bibir yang rentan mengalami kekeringan dan kehilangan kelembapan.
Dua produk terbaru dalam rangkaian tersebut meliputi:
- Ceraplump Hydralift Moisturizer Gel, pelembap bertekstur gel yang membantu memberikan hidrasi tambahan dan mengunci kelembapan kulit hingga 48 jam berdasarkan hasil uji klinis produk.
- Ceraplump Bakuchiol + Peptide Lip Serum, serum bibir yang diformulasikan untuk membantu melembapkan dan menutrisi bibir kering serta pecah-pecah.
Somethinc melengkapi rangkaian Ceraplump Series melalui peluncuran Ceraplump Hydralift Moisturizer Gel dan Ceraplump Bakuchiol + Peptide Lip Serum.
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