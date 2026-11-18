jpnn.com, JAKARTA - Menemukan warna complexion yang menyatu dengan kulit masih menjadi salah satu tantangan dalam memilih produk makeup.

Pilihan warna yang terbatas dapat membuat hasil akhir terlihat kurang natural atau berbeda dengan warna kulit wajah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Somethinc menghadirkan shade terbaru Translucent pada rangkaian CoverBlur Powder Foundation.

Kehadiran shade ini melengkapi total 15 pilihan warna yang dirancang untuk mengakomodasi beragam warna kulit perempuan Indonesia.

“Bagi Somethinc, menghadirkan pilihan shade yang beragam bukan hanya tentang menambah variasi warna, tetapi juga memastikan setiap pengguna memiliki pilihan yang sesuai dengan kebutuhan complexion mereka. Melalui kehadiran shade Translucent, kami ingin memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi pengguna untuk mendapatkan hasil complexion yang natural tanpa banyak mengubah warna dasar kulit,” ujar Marketing Somethinc Geta.

Berbeda dari shade berpigmen, Translucent dirancang agar dapat menyatu secara natural tanpa banyak mengubah warna dasar complexion. Shade ini dapat digunakan untuk membantu mengunci makeup sekaligus memberikan tampilan kulit yang lebih halus.

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Mengusung tagline “One Swipe, Cover & Blur!”, CoverBlur Powder Foundation membantu menyamarkan tampilan noda dan pori-pori serta menghaluskan tekstur kulit dalam sekali aplikasi. Formulanya dirancang untuk memberikan hasil akhir yang halus dan natural, tanpa terasa tebal atau mudah pecah.

Produk ini juga menawarkan soft-touch HD finish dengan ketahanan hingga 24 jam. Meskipun memiliki daya tahan tinggi, formulanya tetap ringan, nyaman, dan tidak membuat kulit terasa kering saat digunakan sepanjang hari.