Songkok BHS dan Atlas Edisi Paskibraka Kembali Hadir, Dipercaya Sejak 2019
jpnn.com, JAKARTA - PT Behaestex menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, dengan kembali menghadirkan Songkok BHS dan Atlas Edisi Paskibraka.
Produk tersebut menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap semangat nasionalisme sekaligus upaya mendorong kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Songkok BHS dan Atlas Edisi Paskibraka telah dipercaya menjadi pilihan resmi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara sejak 2019.
Kepercayaan selama tujuh tahun berturut-turut itu menjadi bagian dari komitmen Behaestex dalam menjaga kualitas produk untuk mendukung momentum kenegaraan.
Manager Marketing PT Behaestex Nur Yahya mengatakan kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi perusahaan.
Menurutnya, Behaestex terus berupaya menghadirkan songkok berkualitas dengan memperhatikan kenyamanan dan nilai budaya Indonesia.
Menjadi bagian dari momen bersejarah di Istana Negara sejak tahun 2019, merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Behaestex.
"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan songkok dengan kualitas terbaik, mengedepankan kenyamanan, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya Indonesia yang menjadi identitas bangsa," ujar Nur Yahya, dalam keterangannya, Sabtu (15/8).
Songkok BHS dan Atlas Edisi Paskibraka kembali hadir setelah dipercaya menjadi pilihan resmi sejak 2019.
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