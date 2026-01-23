SonicFlo Perkenalkan Diri Lewat Rayu Membiru

jpnn.com, JAKARTA - Band SonicFlo resmi memperkenalkan diri ke pendengar dan kancah musik Indonesia.

Terbentuk sejak pertengahan 2025, grup musik tersebut digawangi oleh Coki Bollemeyer (gitar), Boyi Tondo (bass/keyboard), dan Daffa Bagaskara (vokal).

SonicFlo lahir dari pertemuan tiga individu dengan latar generasi dan kultur bermusik yang berbeda, namun dipersatukan oleh selera musik dan visi yang sama.

Tentang proyek tersebut, Coki Bollemeyer mengaku sudah lama punya keinginan membentuk band seperti SonicFlo.

“Kalau gue sih, punya cita-cita band seperti SonicFlo ini, baru ketemu Boyi dan Daffa di tahun 2025, ternyata mereka sedang mencari band dengan genre seperti ini, jadilah terbentuk band ini," ungkap Coki Bollemeyer yang juga merupakan gitaris NTRL.

Menurut Boyi Tondo, SonicFlo hadir bukan sekadar sebagai band, melainkan ruang personal untuk bermusik.

"Kalau gue pribadi, band tuh kayak rumah, jadi jodoh-jodohan. Gue pengin punya rumah untuk bermusik, punya teman yang sejalan dan sevisi dengan ambisi yang sama. Akhirnya beruntung ketemu Daffa dan Om Coki tahun 2025,” ujar Boyi.

Secara musikal, SonicFlo mengusung nuansa pop-alternative dengan benang merah sound era 80-an yang dikemas secara modern.