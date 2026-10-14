Sonny Danaparamita Desak Negara Lindungi 174 Ribu Warga yang Terdampak Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita meminta pemerintah segera memutuskan status dan tingkat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebab, hingga kini belum sepenuhnya karhutla belum terkendali.

Dia juga meminta perlindungan bagi masyarakat terdampak, terutama yang kehilangan penghasilan, dijadikan prioritas tanpa menunggu penetapan status.

Sonny mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan karhutla segera ditanggulangi dan pelakunya ditindak tanpa pandang bulu, termasuk korporasi dan pihak-pihak di balik pembakaran.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada orang yang menyalakan api di lapangan. Tetapi, harus diusut sampai tuntas," ujar Sonny.

Menurut Sonny, kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah walau pemerintah sudah mengerahkan berbagai sumber daya.

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SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 202.004 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026, naik 69 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Pada 11 Oktober terdeteksi 12.176 titik panas dari seluruh tingkat kepercayaan, terbanyak di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua Selatan.