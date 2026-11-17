jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita punya enam catatan kritis konstruktif merespons wacana relokasi ataupun pengembangan badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Diketahui wacana relokasi badak jawa itu dicetuskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Alasannya, Ujung Kulon merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau sehingga mengancam eksistensi badak jawa.

Terkait hal itu, Sonny yang merupakan legislator Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari dapil III Jawa Timur (Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo) menegaskan wacana tersebut harus ditelaah secara ilmiah, mendalam, dan komprehensif, agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan terbaik.

Baca Juga: Ide Adik Prabowo Merelokasi Badak Jawa Bisa Memicu Kemarahan Dunia

Berikut 6 Catatan Kritis Konstruktif Sonny T Danaparamita:

1. Konservasi tidak boleh berhenti sebagai bahan pidato di forum internasional

Badak Jawa saat ini hanya hidup liar di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Karena seluruh populasinya terkonsentrasi di satu kawasan, kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau memang patut dipahami. Gagasan membangun habitat kedua perlu dilihat sebagai langkah mitigasi risiko kepunahan.

Namun, jangan sampai isu sepenting ini hanya berhenti sebagai bahan pernyataan di forum internasional. Badak Jawa bukan komoditas dan bukan pula bahan proyek. "Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat berakibat fatal bagi spesies yang populasinya sudah sangat terbatas ini," ujar Sonny.

2. Kementerian Kehutanan harus menjelaskan dengan data, bukan sekadar menyebutnya

Menteri Kehutanan tidak cukup hanya mengatakan bahwa rencana ini masih berupa wacana. Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan negara untuk melindungi Badak Jawa di Ujung Kulon.