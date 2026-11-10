Sontoloyo! Suami di Palembang Perdagangkan Istri ke Pria Hidung Belang Gegara Terlilit Utang

jpnn.com - Roni Harya Nugraha nekat memperdagangkan istri kandungnya sendiri Elysa Ramadhanti kepada pria lain untuk melayani hubungan badan. Atas perbuatannya, Roni kini harus berhadapan dengan hukum setelah ditangkap penyidik Polda Sumatera Selatan.

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut diungkap Subdit 3 Unit 3 Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Sumsel pada Jumat 23 Oktober 2026.

Pengungkapan perkara ini menjadi salah satu dari lima kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang dirilis Polda Sumsel di Mapolda Sumsel, Selasa (10/11/2026).

Direktur Reserse PPA-PPO Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti mengatakan tersangka telah ditahan dan saat ini masih menjalani proses penyidikan.

"Perkara masih dalam proses penyidikan dan saat ini terhadap tersangka sudah kami lakukan penahanan," ujar Andes.

Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/5/X/2026/SPKT.PPA DAN PPO/POLA SUMSEL yang

dilaporkan Ipda Alex Trio AD, peristiwa tersebut terjadi di RD Kost, Jalan Rimba Kemuning, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang.

Aksi tersebut berlangsung pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Tersangka diduga sengaja memperdagangkan istrinya untuk melayani pria lain demi mendapatkan uang guna mengatasi persoalan utang dana pinjaman (Dapin).