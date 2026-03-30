Sony Menaikkan Harga Konsol PS5 Mulai April, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Sony terpaksa menaikkan harga konsol PlayStation 5 di sejumlah pasar global, mulai awal April 2026.
Kenaikan ini tidak tanggung-tanggung. Penyesuaian harga berlaku untuk beberapa model sekaligus, mulai dari PS5 standar, Digital Edition, hingga varian terbaru, PlayStation 5 Pro.
Di pasar Amerika Serikat, lonjakan harga tercatat paling tinggi. PS5 versi standar kini dijual seharga USD 649,99 atau sekitar Rp11 jutaan, naik sekitar USD 100 dari harga sebelumnya.
Sementara itu, versi Digital Edition kini menyentuh USD 599,99 atau setara Rp10 jutaan.
Adapun PS5 Pro mengalami kenaikan paling signifikan. Konsol kelas atas ini kini dijual seharga USD 899,99 atau sekitar Rp15 jutaan.
Tak hanya di AS, penyesuaian harga juga merambah kawasan lain seperti Eropa, Inggris, hingga Jepang, dengan besaran kenaikan yang bervariasi di tiap wilayah.
Perangkat pendukung seperti PlayStation Portal pun turut terdampak di beberapa pasar.
Sony menyebut keputusan itu diambil di tengah tekanan ekonomi global.
Sony terpaksa menaikkan harga konsol PlayStation 5 di sejumlah pasar global, mulai awal April 2026.
