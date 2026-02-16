Sony Mengumumkan Pembaruan Gim Ghost of Yotei
jpnn.com - Sony mengumumkan pembaruan besar untuk gim Ghost of Yotei yang akan menghadirkan mode multipemain bertajuk Legends pada 10 Maret mendatang.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara State of Play dan langsung menarik perhatian komunitas gamer.
Mode Legends bukan konsep baru bagi penggemar, karena sebelumnya telah hadir di Ghost of Tsushima.
Namun, versi terbaru membawa sejumlah penyegaran, termasuk musuh utama berupa versi iblis dari kelompok Yotei Six yang menjadi tantangan utama pemain.
Dalam mode ini, pemain dapat bermain secara daring bersama hingga tiga orang lain.
Tersedia empat kelas karakter yang bisa dipilih, yakni samurai, archer, mercenary, dan shinobi.
Masing-masing kelas memiliki kemampuan tempur unik yang dirancang untuk situasi pertempuran berbeda.
Seluruh karakter tetap dapat menggunakan senjata dasar seperti katana dan busur, tetapi juga memiliki perlengkapan khusus.
