menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Sony Xperia 10 VII Hadir dengan Banderol Harga Rp 8 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Sony Xperia 10 VII Hadir dengan Banderol Harga Rp 8 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Sony Xperia 10 VII Hadir dengan Banderol Harga Rp 8 Jutaan, Berikut Spesifikasinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Spesifikasi Sony Xperia 10 VII. Foto: sony

jpnn.com - Sony meluncurkan ponsel terbaru bernama Sony Xperia 10 VII yang hadir dengan modul kamera mirip Google Pixel.

Ponsel pintar itu dibekali kamera utama 50 MP, layar OLED 120 Hz, dan chip Snapdragon 6 Gen 3.

Layar berukuran 6,1 inci, beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz.

Baca Juga:

Lebih lanjut, chip Snapdragon 6 Gen 3 mengotaki Sony Xperia 10 VII dipadukan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang bisa diperluas.

Dalam hal daya, baterai 5.000 mAh dijanjikan memiliki ketahanan baterai hingga dua hari pemakaian dan didukung pengisian daya cepat.

Perihal fotografi, tersedia dua kamera serbaguna di bagian belakang.

Baca Juga:

Sistem mencakup lensa sudut lebar 50 MP yang juga dapat berfungsi sebagai zoom optik 2x dan lensa ultra lebar 13 MP.

Di bagian depan, terdapat kamera 8 MP untuk swafoto. 

Sony meluncurkan ponsel terbaru bernama Sony Xperia 10 VII yang hadir dengan modul kamera mirip Google Pixel.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI