Sopir Bunuh Anak Majikan Jakarta Selatan

Dibunuh. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sopir membunuh anak majikan berinisial RAS (11) di Jalan Haji Muhi VIII, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Sabtu (30/8).

"Sudah ditahan di Polsek. Dalam berproses," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan di Kantor Wali Kota Jaksel, Senin.

Dia mengatakan pelaku sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati. Namun, kini sudah membaik.

"Kami akan mengecek juga psikologisnya dia, kami bawa ke psikiatri untuk mengecek keadaan psikologis pelaku," katanya.

Pembunuhan ini viral di akun media sosial @infopondokpinang di Instagram yang memperlihatkan sejumlah warga mengerumuni sebuah rumah.

Tak lama kemudian, sejumlah personel kepolisian terlihat memasukkan kantong berisikan jenazah ke dalam mobil untuk diperiksa.

Berdasarkan keterangan pada unggahan tersebut, seorang anak diketahui dibunuh oleh pelaku yang diduga sopir korban selama tiga tahun.

