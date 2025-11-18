menu
Sopir Hilang Konsentrasi, Bus Agramas Picu Kecelakaan Maut di Tol Cipali

Sopir Hilang Konsentrasi, Bus Agramas Picu Kecelakaan Maut di Tol Cipali

Sopir Hilang Konsentrasi, Bus Agramas Picu Kecelakaan Maut di Tol Cipali
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak lima orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka dalam insiden kecelakaan maut di ruas Tol Cipali KM 72, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (18/11/2025) dini hari.

Kecelakaan maut ini berawal dari kendaraan bus hino Agramas dengan nomor polisi B 7654 KGA datang dari arah Cirebon menuju ke Jakarta, melaju di lajur cepat.

Diduga tidak konsentrasi, pengemudi bus kemudian menabrak bagian belakang kendaraan minibus Daihatsu Granmax No Pol 2508 TFT.

Minibus itu lalu menabrak bagian belakang Bus Sinar Jaya nomor polisi B 7895 TGA yang sedang berhenti di lajur cepat karena sedang terjadi antrean.

"Kemudian kendaraan minibus Daihatsu Granmax dan bus hino Sinar Jaya terdorong oleh kendaraan Bus Agramas dan terperosok ke bawah parit," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya.

Hendra mengungkapkan dugaan sementara kecelakaan maut ini dikarenakan faktor kelelahan pengemudi. Sopir yang hilang konsentrasi lantas menabrak kendaraan yang ada di depannya.

"Faktor kelelahan dengan jarak tempuh yang lama menjadi penyebab utama hilang konsentrasi," ujarnya.

Akibat insiden ini, lima penumpang tewas di tempat dan 39 lainnya luka-luka.

Polda Jabar ungkap penyebab kecelakaan maut di Tol Cipali Purwakarta, yang menewaskan lima penumpang.

