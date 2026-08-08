Sopir & Kernet Truk Tenggelam di Sungai Baung OKI Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan menemukan dua korban yang tenggelam di Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kedua korban, yakni Sukadi (60), seorang sopir truk, dan Danang (17) sebagai kernet, itu sebelumnya dilaporkan tenggelam pada Jumat (7/8), sekitar pukul 10.00 WIB. Kedua korban ini ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.

"Setelah dilakukan pencarian oleh Tim SAR Gabungan, dua korban ditemukan,” kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin di Palembang, Sabtu (8/8).

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Dia mengatakan korban Sukadi ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB mengapung di tengah sungai, berjarak kurang lebih dua kilometer dari lokasi awal kejadian.

Sementara itu, Danang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pukul 11.10 WIB. Jenazahnya ditemukan mengapung di perairan, berjarak sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian.

Adapun peristiwa nahas tersebut bermula pada Jumat (7/8) sekitar pukul 10.00 WIB saat Tug Boat Zavina 01 yang menarik tongkang bermuatan armada mobil PT OKI Pulp dan Paper melintas di wilayah perairan Labuh Bukit Batu menuju Palembang.

Saat dalam pelayaran, Danang berupaya mengambil air sungai menggunakan ember dengan berjalan di antara celah kendaraan di atas tongkang. Namun, dia diduga terpeleset dan jatuh ke sungai hingga terseret arus.

Melihat kejadian itu, Sukadi berusaha memberikan pertolongan, tetapi justru ikut terseret derasnya arus Sungai Baung dan hilang tenggelam.