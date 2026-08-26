Sopir tak Kuasai Medan Jalan, Truk Terguling di Tanjakan Citra Green Dago

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah truk terguling di Jalan Citra Green Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Rabu (26/8/2026) pagi.

Truk bermuatan material bangunan itu diduga melintas di jalan tersebut setelah pengemudi mengikuti petunjuk Google Maps.

Pengemudi truk, Niko (26) mengatakan, sebelum terguling, kendaraan yang dikemudikannya tidak kuat menanjak dan memilih untuk berhenti di tanjakan.

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Rekannya lalu turun untuk meletakkan batu dan kayu di belakang ban sebagai pengganjal. Akan tetapi, benda yang dijadikan pengganjal itu diduga tidak kuat hingga akhirnya truk mundur sendiri sebelum terguling.

"Cuma enggak kuat, terus diganjal, saya berhenti ganjal. Nah itu saya pengin turun pelan-pelan ke bawah. Ganjalnya enggak kuat, mundur, terguling," kata Niko saat ditemui di lokasi kejadian.

Saat kejadian, Niko masih berada di balik kemudi. Begitu truk terguling, dia langsung keluar untuk menyelamatkan diri.

"Saya reflek keluar pas udah terguling," ucapnya.

Akibat kecelakaan tersebut, Niko mengalami luka ringan. Dia dan rekannya terlihat masih syok atas apa yang telah terjadi.