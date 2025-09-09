Sopir Truk Asal Lampung Tewas Tergantung dalam Bak Mobil di Serang
jpnn.com - Sopir truk Deni Berlindo Putra asal Bandar Lampung ditemukan tewas tergantung di dalam bak mobil.
Deni merupakan sopir truk tronton bernomor polisi (nopol) BG-8913-IC ditemukan tewas pada Senin (8/9/2025), di tempat pencucian mobil, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
Kapolsek Cikande AKP Tatang mengatakan jasad almarhum pertama kali ditemukan karyawan pencucian mobil.
"Sukarna merupakan pekerja pencucian mobil yang pertama kali melihat jasad Deni Berlindo Putra tergantung di dalam bak mobil," ucap AKP Tatang, Selasa (9/9).
Menurut AKP Tatang, kondisi Deni pertama kali ditemukan dalam keadaan leher terjerat tali tambang.
"Saksi melihat almarhum dalam posisi tergantung dalam bak mobil tronton," ujarnya.
Dia mengungkapkan pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
"Selanjutnya untuk jasad almarhum dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Banten," kata dia.
Polisi selidiki kasus seorang sopir truk asal Lampung yang ditemukan tewas tergantung dalam bak mobil di Serang.
