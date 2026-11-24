Sopir Truk Pengangkut Air Mineral Berpotensi Jadi Tersangka Kasus Laka Maut Sumedang
jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih menyelidiki ihwal penyebab tabrakan beruntun maut di Jalan Raya Cirebon - Bandung, Kelurahan Pasanggarahan, Kabupaten Sumedang, yang menewaskan tujuh orang.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Mabes Polri Brigjen Budi Indra mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan melalui metode Traffic Accident Analysis (TAA).
"Kami beserta tim hari ini melakukan TAA, jadi melihat sampai sejauh mana proses terjadinya kecelakaan. Untuk ke depan, nanti proses akan ditangani oleh Polres Sumedang," kata Indra seusai olah TKP di lokasi kejadian, Selasa (24/11/2026).
Dalam proses penyelidikan, pihaknya melibatkan ahli guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang menimbulkan 13 korban. Dia belum dapat memastikan kapan proses penyelidikan rampung.
"Kalau TAA ini tidak terlalu lama, mungkin nanti minggu-minggu depan baru bisa kita informasikan. Itu akan kami nanti prosesnya ke kejaksaan," ujarnya.
Di sisi lain, polisi telah mengamankan sejumlah saksi, salah satunya ialah sopir truk pengangkut air mineral.
Ia menyebut, sopir tersebut berpotensi ditetapkan sebagai tersangka lantaran sebagai pengemudi kendaraan yang diduga jadi pemicu awal kecelakaan maut.
"Statusnya belum tersangka. Pemeriksaan nanti sedang berjalan. Namun, ada kemungkinan dia yang tersangka karena dia kan yang membawa kendaraan itu yang menimbulkan korban jiwa," ungkapnya.
Sopir truk pengangkut air mineral berpotensi statusnya naik dari saksi menjadi tersangka, dalam kasus kecelakaan maut di Sumedang.
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