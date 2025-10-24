Sopir Truk Terjebak Banjir Dapat Makan dari Pemprov Jateng: Alhamdulillah, Enak

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan makanan siap saji bagi para pengemudi truk yang terjebak banjir di ruas Jalan Pantura Semarang–Demak, Jumat, 24 Oktober 2025.

Selain itu, bantuan logistik juga disalurkan untuk warga terdampak di Kecamatan Pedurungan dan Gayamsari, Kota Semarang.

Pantauan di ruas Jalan Kaligawe, Kota Semarang, menunjukkan, bantuan tersebut disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan personel Satpol PP Jateng. Mereka membantu para sopir truk, kontainer, dan pengguna jalan yang terjebak banjir di lokasi tersebut.

Vito, sopir truk asal Ungaran mengaku sudah dua hari terjebak di ruas jalan tersebut.

Dia mengangkut kayu dari Kabupaten Semarang dan berencana membongkar muatan di Genuk.

“Sudah dua hari di sini, uang makan sudah habis. Kebetulan dapat bantuan makanan dari Pak Gubernur, dapat makan dan minum. Alhamdulillah enak, barusan saya makan,” ungkap Vito.

Hal senada diungkapkan Puryoto Brewok, sopir truk asal Pemalang, yang membawa muatan gabah menuju Pati. Dia sudah menginap di jalan sejak Kamis (23/10/2025) malam hingga Jumat siang.

“Truknya tidak mogok, tetapi saya tidak berani lewat. Kalau dipaksakan bisa-bisa malah mogok. Untuk makan kemarin bisa beli, tetapi tadi dikasih bantuan dari Dinsos Jateng,” katanya.