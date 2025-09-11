Soraya Rasyid Ungkap Kondisi Sule yang Dikabarkan Sempat Sakit
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule sempat menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya terbaring lemah dengan infus beredar di media sosial.
Terkait kondisi tersebut, aktris Soraya Rasyid, yang berada dalam satu manajemen dengan Sule mengungkapkan penyebab sakitnya sang komedian.
Video yang menampilkan Sule dalam kondisi tidak fit tersebut memicu kekhawatiran di kalangan penggemar dan masyarakat luas.
Banyak yang bertanya-tanya mengenai kondisi kesehatan terkini dari ayah Rizky Febian itu.
Menurut Soraya Rasyid, kondisi Sule yang sempat sakit disebabkan oleh kelelahan.
Sule memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga wajar jika tubuhnya mengalami kelelahan.
Soraya menjelaskan faktor usia juga turut berkontribusi pada kondisi Sule.
Sahabat Tamara Tyasmara tersebut membandingkan stamina Sule yang tentu berbeda dengan dirinya yang jauh lebih muda.
Aktris Soraya Rasyid mengungkapkan kondisi komedian Sule yang dikabarkan sempat sakit, beberapa waktu lalu.
