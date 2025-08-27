menu
Sore Ini Persib Bandung Perkenalkan Pemain Baru, Identitas Masih Misteri

Skuad Persib Bandung. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung dikabarkan akan memperkenalkan pemain barunya pada sore ini, Rabu (27/8/2025).

Namun, hingga kini, identitas pemain yang dimaksud masih dirahasiakan. Rumor soal kedatangan pemain anyar ini pun sudah beredar sejak pekan lalu.

Rumor Pemain Baru Persib

Beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan Persib, mulai dari gelandang naturalisasi Thom Haye, bek asal Italia Federico Barba, hingga pemain asal Australia Reno Piscopo. 

Sebelumnya, Pelatih Persib Bojan Hodak hanya memberi sinyal bahwa akan ada tambahan amunisi baru. Namun, dia enggan menyebutkan nama pemain yang dimaksud.

"Mungkin akan ada 1-2 pemain, tetapi kita akan lihat nanti," kata Bojan, beberapa waktu lalu. 

Jadwal Pengumuman Pemain Baru Persib

Persib sendiri akan mengumumkan pemain barunya melalui siaran di TVRI Jawa Barat pada pukul 15.30 WIB. 

"Persib akan mengumumkan pemain barunya pada Rabu, 27 September 2025 pukul 15.30 WIB melalui layar TVRI Jawa Barat," ucap Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama.

Di sisi lain, rumor kehadiran gelandang berjuluk The Professor itu makin ramai dibicarakan.

Pemain baru Persib Bandung sore ini akan diumumkan oleh manajemen. Sejumlah rumor nama beredar.

