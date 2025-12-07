Sorikmas Mining Bantu Warga Terdampak Banjir Siklon Tropis Senyar di Mandailing Natal

jpnn.com, MANDAILING NATAL - PT Sorikmas Mining memberikan bantuan kepada warga Mandailing Natal yang terdampak banjir akibat Siklon Tropis Senyar.

Sejak hari pertama, tim Sorikmas Mining langsung turun ke lokasi untuk membantu evakuasi, mengamankan warga dan memastikan kebutuhan darurat bisa terpenuhi dengan cepat.

Direktur PT Sorikmas Mining, Ghanis Kurnady menjelaskan tim perusahaan sudah melakukan pemetaan risiko sejak 25 November 2025, saat curah hujan mulai meningkat.

Ketika air sungai meluap pada 26 November, Sorikmas Mining langsung menerjunkan tim untuk proses evakuasi ke titik pengungsian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Ghanis menegaskan tidak ada korban jiwa dan perusahaan fokus pada keselamatan serta penanganan awal di lapangan.

“Kami segera mengirimkan tim dan logistik ke lapangan. Kami sangat bersyukur tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Fokus kami adalah memastikan warga aman dan kebutuhan darurat terpenuhi,” ujarnya, Jumat (5/12).

Setelah fase darurat, Sorikmas Mining melanjutkan pendampingan melalui distribusi bantuan, pengoperasian dapur umum untuk sekitar 580 jiwa, penyediaan air bersih, bahan bakar untukoperasional pemerintah, serta pengerahan tenaga dan peralatan untuk membersihkan fasilitas umum yang terendam hingga sekitar dua meter.

Upaya pemulihan ini juga menjangkau Desa Muara Batang Angkola, salah satu wilayah yang terdampak paling parah.