Sorot Kasus Febrie, Pakar Dukung Jaksa Bongkar Aliran TPPU di Kantor Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Langkah progresif Kejaksaan Agung membongkar aliran dana miliaran rupiah yang diduga melibatkan jaringan kantor hukum dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah mendapat dukungan penuh.
Upaya tegas ini dinilai sebagai titik balik penting dalam memutus rantai pencucian uang (money laundering) sekaligus menguji integritas penegakan hukum di tanah air.
Pakar hukum pidana dari Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni Nasution menegaskan bahwa jaksa penyidik harus berani menelusuri aliran dana hingga tuntas.
Menurutnya, pembuktian berbasis follow the money adalah kunci utama membongkar kejahatan finansial tanpa pandang bulu.
"Jangan hanya mengejar siapa pelakunya, tetapi telusuri juga ke mana uang itu mengalir," tegas Pitra.
Pitra mengingatkan agar profesi hukum tidak disalahgunakan sebagai tempat berlindung.
"Kantor hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk menyamarkan hasil kejahatan," ujarnya.
Jaksa penyidik dituntut jeli membongkar asal-usul ilegal, pola transaksi, hingga menguak siapa beneficial owner yang sebenarnya menikmati aliran dana miliaran rupiah tersebut.
Langkah progresif Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah mendapat dukungan penuh
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