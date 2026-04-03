Sorotan Tajam ke Pemain Diaspora Timnas Indonesia di Liga Belanda, PSSI Beri Penegasan
jpnn.com - Isu yang menyeret pemain diaspora Timnas Indonesia yang berkarier di Liga Belanda akhirnya mendapat respons dari PSSI.
Federasi memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses naturalisasi para pemain keturunan.
Ketua Badan Tim Nasional Sumardji menegaskan seluruh pemain diaspora yang kini memperkuat Timnas Indonesia telah menjalani prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Seluruh pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia, termasuk Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On, sudah sah menjadi WNI dan tidak memiliki masalah secara hukum," tegas Sumardji.
Dia menilai keputusan para pemain diaspora tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata untuk membela Merah Putih.
"Mereka memang lahir dan besar di luar negeri, tetapi memilih Indonesia."
"Itu menunjukkan adanya rasa memiliki dan keinginan kuat untuk mengabdi," lanjutnya.
Sumardji juga mengungkapkan bahwa keputusan menjadi WNI bukan tanpa konsekuensi.
