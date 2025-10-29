Sorotan Tajam ke Ramon Tanque, Tapi Inilah Janji yang Dia Buat untuk Persib Bandung
jpnn.com - Ramon Tanque De Andrade Souza belum juga menemukan momen manisnya bersama Persib Bandung.
Namun, di tengah tekanan publik dan kegagalan demi kegagalan, penyerang asal Brasil itu memilih untuk tidak menyerah.
Langit Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10/2025), sempat menjadi saksi seolah kebangkitan Ramon Tanque telah tiba.
Penyerang bertubuh kekar itu sukses membobol gawang Persis Solo di babak kedua dan merayakannya dengan penuh emosi.
Puasa Gol Ramon Tanque
Namun, kegembiraan itu sirna seketika. Wasit meninjau ulang lewat Video Assistant Referee (VAR) dan memutuskan gol tersebut dianulir karena bola lebih dahulu menyentuh tangan Tanque.
Sorakan kecewa terdengar, dan penyerang berusia 27 tahun itu kembali harus menelan kenyataan pahit, golnya masih tertahan.
Meski begitu, bukan sikap putus asa yang muncul dari Tanque. Top skor Liga Kamboja musim lalu itu menegaskan dirinya tetap fokus bekerja keras, menunggu waktu terbaik untuk benar-benar membuka keran golnya.
"Motivasi saya datangnya dari Tuhan. Saya sudah bekerja keras bersama tim, pelatih, dan staf. Saya hanya ingin membantu rekan-rekan saya di lapangan."
