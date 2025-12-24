Soroti 22.563 Anak Putus Sekolah di Lebak, Bonnie: Ini Harus Diperbaiki
jpnn.com, LEBAK - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti masih tertinggalnya akses layanan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan 22.563 anak di Lebak tidak bersekolah atau putus sekolah.
“Jumlah anak yang tidak sekolah dan putus sekolah di Lebak mencapai 22.563. Ini angka besar dan menunjukkan persoalan pendidikan kita masih jauh dari ideal, padahal Rangkasbitung hanya 1,5 jam dari Jakarta,” ujar Bonnie saat kunjungan ke SMPN 1 dan SMPN 4 Rangkasbitung, Rabu (24/12).
Ia menjelaskan rata-rata lama sekolah di kabupaten itu masih sekitar 6,5 tahun, setara kelas 1 SMP. Untuk menekan angka putus sekolah, Bonnie menegaskan pentingnya Program Indonesia Pintar (PIP). Saat ini, bantuan PIP untuk jenjang SMP sebesar Rp750 ribu per siswa per tahun, dan Komisi X tengah mengawal peningkatan nominal bantuan tersebut menjadi Rp1 juta.
“Kami di Komisi X sedang berjuang agar PIP SMP dinaikkan. Tujuannya agar anak-anak lebih percaya diri dan tidak putus sekolah hanya karena keterbatasan perlengkapan pendidikan,” katanya.
Selain persoalan pembiayaan, Bonnie juga menyoroti tantangan lain berupa pengaruh gawai dan media sosial. Ia mendorong peran aktif orang tua dan sekolah dalam mengawasi penggunaannya.
“Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan di sekolah, tetapi juga di rumah. Pengawasan orang tua sangat penting agar anak tidak terpapar dampak negatif penggunaan gadget secara berlebihan,” ujarnya.
“Kalau di Australia sudah dilarang penggunaan media sosial untuk anak sampai dengan umur 17 tahun, kalau di kita belum. Kemudian di negara-negara Norwegia, di Finlandia, anak-anak diwajibkan baca buku,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Banten I, Bonnie menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan akses pendidikan di Lebak. “Pendidikan adalah kunci untuk menaikkan derajat keluarga dan daerah. Tugas kami memastikan anak-anak Lebak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, setara, dan berkualitas, meskipun daerah ini hanya selangkah dari Jakarta,” tutupnya. (tan/jpnn)
Bonnie Triyana soroti 22 ribu lebih anak putus sekolah di Lebak.Ia berjanji perjuangkan peningkatan bantuan pendidikan dan ajak kolaborasi jaga masa depan anak
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
