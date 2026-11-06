menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Soroti 39.923 Rekening Terindikasi Judol, OJK Minta Bank Segera Bertindak

Soroti 39.923 Rekening Terindikasi Judol, OJK Minta Bank Segera Bertindak

Soroti 39.923 Rekening Terindikasi Judol, OJK Minta Bank Segera Bertindak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Judi online. Foto Ilustrasi: ANTARA/Aprillio Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan pemeriksaan mendalam dan pemblokiran terhadap sekitar 39.923 rekening yang terindikasi digunakan untuk perjudian online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah tersebut untuk pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

“OJK telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence atau EDD,” kata Dian di Jakarta, Kamis (5/11).

Baca Juga:

Jumlah rekening yang terindikasi terkait perjudian daring tersebut bertambah sekitar 1.127 rekening dibandingkan dengan laporan OJK pada 5 Oktober 2026 yang mencatat sekitar 38.796 rekening.

Dian menjelaskan pemeriksaan mendalam dan/atau pemblokiran dilakukan berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengenai rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring (judol).

Selain itu, OJK memperluas tindak lanjut dengan meminta perbankan menutup rekening yang memiliki kesesuaian nomor induk kependudukan (NIK) dengan pihak yang terindikasi melakukan perjudian daring.

Baca Juga:

Dengan pendekatan tersebut, penanganan tidak hanya menyasar rekening yang dilaporkan, tetapi juga mencakup penelusuran rekening berdasarkan identitas pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian.

EDD merupakan uji tuntas lanjutan yang dilakukan lembaga keuangan terhadap nasabah berisiko tinggi, antara lain melalui pemeriksaan lebih mendalam terhadap profil dan pola transaksi nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan pemeriksaan mendalam dan pemblokiran terhadap sekitar 39.923 rekening yang terindikasi digunakan untuk

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co