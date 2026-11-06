Soroti 39.923 Rekening Terindikasi Judol, OJK Minta Bank Segera Bertindak
jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan pemeriksaan mendalam dan pemblokiran terhadap sekitar 39.923 rekening yang terindikasi digunakan untuk perjudian online.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah tersebut untuk pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.
“OJK telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence atau EDD,” kata Dian di Jakarta, Kamis (5/11).
Jumlah rekening yang terindikasi terkait perjudian daring tersebut bertambah sekitar 1.127 rekening dibandingkan dengan laporan OJK pada 5 Oktober 2026 yang mencatat sekitar 38.796 rekening.
Dian menjelaskan pemeriksaan mendalam dan/atau pemblokiran dilakukan berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengenai rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring (judol).
Selain itu, OJK memperluas tindak lanjut dengan meminta perbankan menutup rekening yang memiliki kesesuaian nomor induk kependudukan (NIK) dengan pihak yang terindikasi melakukan perjudian daring.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan tidak hanya menyasar rekening yang dilaporkan, tetapi juga mencakup penelusuran rekening berdasarkan identitas pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian.
EDD merupakan uji tuntas lanjutan yang dilakukan lembaga keuangan terhadap nasabah berisiko tinggi, antara lain melalui pemeriksaan lebih mendalam terhadap profil dan pola transaksi nasabah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan pemeriksaan mendalam dan pemblokiran terhadap sekitar 39.923 rekening yang terindikasi digunakan untuk
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