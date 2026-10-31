Soroti 98% Sampel Liquid Vape Positif Narkotika & Zat Psikoaktif, Habib Aboe Minta BNN-Polri Tegas

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Narkotika Nasional, Polri dan aparat penegak hukum lainnya bertindak tegas dan profesional terhadap peredaran narkoba termasuk penyalahgunaan vape.

Menurut dia, hasil pemeriksaan laboratorium BNN terhadap 1.789 sampel cairan vape selama Januari 2025-September 2026 menunjukkan temuan mengkhawatirkan. Sebanyak 98 persen sampel positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru. Sementara itu, 96,71 persen sampel mengandung etomidate, baik secara tunggal maupun dalam campuran.

“Angka ini tidak boleh dianggap biasa. Ini alarm keras. Siapa pun yang berbicara tentang vape hari ini wajib menjawab: bagaimana zat berbahaya bisa menyusup begitu luas ke dalam produk yang tampak seperti barang konsumsi biasa?” kata Habib Aboe dalam Sarasehan Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Komisi III DPR RI bertema “Vape di Persimpangan Jalan” di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Habib Aboe menilai temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan serius terhadap peredaran cairan vape. Menurut dia, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai masalah perilaku konsumen, tetapi ancaman kejahatan terorganisasi yang melibatkan proses produksi, pengemasan, penyelundupan, hingga distribusi.

“Kejahatan narkotika tidak pernah diam. Ia belajar, ia menyamar, ia berpindah wadah. Hari ini wadahnya adalah cairan vape,” ujarnya.

Dia pun mencontohkan pengungkapan jaringan internasional oleh BNN, Bea dan Cukai serta Ditjen Imigrasi pada 6 Januari 2026. Jaringan itu diduga menyamarkan narkotika dalam cairan vape dan kemasan minuman energi.

Selain itu, pada 2025, Polda Sumatera Utara membongkar pabrik rumahan liquid vape ilegal di sebuah apartemen di Medan dengan nilai edar yang disebut mencapai Rp300 miliar dan dugaan kandungan narkotika golongan I.

Menurut Habib Aboe, kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa penanganan peredaran narkotika melalui vape harus menyasar jaringan di balik produksinya, bukan hanya pengguna di tingkat akhir.