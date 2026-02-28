Soroti Aksi Demonstran Mahasiswa Tunjuk-Tunjuk Muka Polisi, ART: Otak Balas Otak

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa beralmamater kuning di depan Mabes Polri pada Jumat (27/2/2026), sebagai respons atas kematian pelajar berinisial AT (AT) akibat dianiaya anggota Brimob Bripda MS di Tual, Maluku.

Di sela-sela aksi tersebut ada kejadian seorang mahasiswa menunjuk-nunjuk muka seorang polisi sembari berteriak. Rekaman video tentang peristiwa itu pun viral di media sosial.

Menurut Abdul Rachman, romantisme masa silam tentang keperkasaan mahasiswa dalam pergerakan politik dan hukum nasional, sudah menjadi babak yang tidak mungkin dihapus dalam hikayat negara ini.

"Saya pun pernah ambil bagian dalam berbagai organisasi dan aksi kemahasiswaan. Tapi sepanjang ingatan saya putar ulang, tidak pernah saya menyumpah serapahi polisi dengan kata-kata kotor. Juga mengacung-acungkan telunjuk tepat di depan wajah polisi," kata Abdul Rachman, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Sebagai orang yang pernah bergerak dalam aktivisme, Abdul Rachman tidak ingin berbantah-bantahan dengan adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang mencoba menuliskan bab perjuangan mereka saat berhadap-hadapan dengan polisi.

Namun demikian, dia mengajak agar mahasiswa yang turun aksi memberi identitas yang tidak bisa disanggah bahwa pergerakan mahasiswa harus seutuhnya berwatak intelektual. Termasuk dalam pemilihan kata dan tindak-tanduk di lapangan. Bahkan, saat berhadapan dengan pihak yang dianggap 'musuh bebuyutan' sekalipun.

"Jadi, sepatah saja kata kotor meluncur dari mulut mahasiswa, atau sejurus saja gestur jorok mereka peragakan, itu akan menjadi pertaruhan sia-sia terhadap identitas mahasiswa mereka," ujar mantan aktivis HMI itu.

Terbukti, katanya, pascaaksi tunjuk-tunjuk muka, muntah kata-kata, dan makan secara demonstratif di jalan raya oleh sekumpulan mahasiswa demonstran berjaket kuning Universitas Indonesia, tayangan yang memperlihatkan kelakuan mereka langsung menjadi status WhatsApp di banyak personel Polri.