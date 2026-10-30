Soroti Budaya Algoritma dan AI di Medsos, Komdigi Minta Publik Cek Ulang Informasi
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau publik untuk selalu melakukan rekonfirmasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial.
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi Maroli menyebut adanya budaya algoritmik di era digital saat ini membuat sistem algoritma ikut menentukan informasi yang dilihat masyarakat sehari-hari.
Menurut Maroli, apa yang muncul di linimasa media sosial bukanlah gambaran utuh dari realitas sosial karena adanya sistem probabilitas platform yang memilih serta merekomendasikan konten berdasarkan minat, interaksi, maupun aktivitas pengguna.
"Jadi, kami menekankan informasi yang ada itu bukanlah satu-satunya kebenaran, harus melakukan kembali namanya cek dan dicek," kata Maroli di Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Maroli menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme algoritma dan perilaku pengguna dalam infrastruktur media sosial memengaruhi arus informasi yang mereka terima.
Selain media sosial, Maroli menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang kini banyak dipakai masyarakat untuk bekerja, belajar, hingga mencari informasi, namun tetap menuntut sikap kritis.
Dia menerangkan sistem maupun chatbot AI menyusun jawaban berdasarkan pola bahasa serta data di dalam sistem, sehingga hasilnya belum tentu memuat kebenaran mutlak dan tetap memiliki potensi kekeliruan.
Melihat potensi tersebut, intervensi manusia dinilai sangat krusial dalam memeriksa kebenaran informasi agar AI hanya berperan membantu proses berpikir, sementara penilaian akhir tetap berada di tangan pengguna.
Komdigi mengimbau publik untuk selalu melakukan rekonfirmasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial.
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