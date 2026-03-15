Soroti IPLM Nasional Rendah, Lestari Moerdijat Sebut Daya Saing Bangsa Terancam
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia yang rendah merupakan ancaman serius bagi daya saing bangsa di masa depan.
"Bangsa dengan aspek literasi rendah akan tertatih-tatih dalam bersaing di kancah global," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3).
Perpustakaan Nasional (Perpusnas), pada Kamis (12/3), mengungkapkan IPLM Nasional saat ini berada pada angka 40,6.
Skala penilaian yang dipakai yaitu: Sangat Rendah (0 - 29,9), Rendah (30 - 49,9), Sedang (50 - 79,9), Tinggi (80 - 89,9), Sangat Tinggi (90 - 100).
Dengan skala penilaian 0-100 itu, capaian IPLM Nasional Indonesia masuk kategori rendah.
Indeks tersebut digunakan Perpusnas untuk menilai usaha pemerintah daerah dalam membina perpustakaan dan meningkatkan budaya literasi.
Unsur utama yang diukur dalam IPLM itu, antara lain sebaran layanan, koleksi, tenaga perpustakaan, kunjungan, serta keterlibatan masyarakat sebagai acuan menuju Indonesia Emas 2045.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa program literasi jangan berjalan sendiri-sendiri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
