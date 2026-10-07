Soroti Jalan Tak Terintegrasi, FLAPI Desak Pemerintah Bangun Infrastruktur Logistik yang Sinkron

jpnn.com, JAKARTA - Forum Lintas Asosiasi Penguatan Logistik Indonesia (FLAPI) mendesak pemerintah segera membangun infrastruktur jalan yang terintegrasi guna mengatasi hambatan distribusi hasil produksi pabrik dari kawasan industri.

Jalur infrastruktur jalan di Indonesia yang belum saling terintegrasi hingga kini dinilai masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem logistik dan transportasi nasional.

Akibat kendala ini, banyak pabrik di wilayah peruntukan industri menghadapi kesulitan besar saat mendistribusikan hasil produksi mereka ke pasar.

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Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan FLAPI Sudarman menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

Aturan tersebut memuat tahapan transisi terstruktur periode 2026–2029 menuju pemberlakuan penuh kebijakan Zero ODOL pada 2029 mendatang.

Kendati demikian, FLAPI menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi Perpres tersebut sangat bergantung pada kejelasan regulasi di tingkat teknis.



“Kami mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan yang implementasi dan petunjuk teknisnya memberikan kepastian, mekanisme transisi, serta pembagian tanggung jawab antar pemangku kepentingan,” ujar Sudarman dalam acara Sinkronisasi FGD bertajuk “Implementasi Zero ODOL untuk Masa Depan Indonesia” baru-baru ini.

Forum yang juga dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Edi Susilo ini membahas arah kebijakan dan kesiapan implementasi zero ODOL.