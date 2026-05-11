Soroti Kabel Optik Semrawut, APJATEL Siap Kawal Penataan

ilustrasi. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mendukung penuh upaya penantaan kabel optik yang saat ini dinilai Semrawut.

Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dengan keberlangsungan usaha operator telekomunikasi.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy mengungkapkan kondisi kabel optik di sejumlah wilayah saat ini memerlukan penataan serius.

Selain mengganggu estetika perkotaan, kondisi jaringan itu berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

"Yang lebih parah telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka hingga korban jiwa," kata Jerry dalam siaran persnya, Senin (11/5).

Dia menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah penataan jaringan internet nasional itu.

Meski demikian, dia menekankan bahwa tekanan ekonomi global telah berdampak langsung terhadap kamampuan finansial yang berimbas pada pembengkakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) perusahaan operator.

"Ini diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat saat ini menjadi kebutuhan setara dengan kebutuhan pokok seperti listrik dan air," tuturnya.

