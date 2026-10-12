Soroti Kabut Asap di Palembang Berulang, HMI MPO Pertanyakan Penggunaan Banpres Rp100 Miliar

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap yang melanda aktivitas masyarakat di Sumatera Selatan memicu kritik dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Palembang Darussalam.

Selain menyoroti penundaan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, HMI juga mempertanyakan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah pemerintah pusat menggelontorkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar untuk Sumsel.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Palembang Darussalam Wisnu Bhirawa Yudhoyono menilai kabut asap yang berulang setiap tahun telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi berdampak pada perekonomian daerah.

"Sudah banyak penerbangan yang ditunda karena kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang," ujar Wisnu, Senin (12/10/2026).

Wisnu mengaku melihat langsung kondisi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin SMB Palembang. Dalam kunjungannya, ia melihat calon penumpang terdampak penundaan penerbangan akibat terbatasnya jarak pandang.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kabut asap, bukan sekadar menyampaikan pernyataan kepada publik.

"Sudah jelas ini sangat mengganggu dan sudah meresahkan masyarakat," kata Wisnu.

Wisnu mempertanyakan langkah yang telah dilakukan Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel dalam menangani kabut asap. Ia menilai persoalan yang terus berulang setiap tahun membutuhkan solusi menyeluruh hingga ke akar penyebabnya.