Soroti 'Kamar Sultan' di Lapas Kelas IIA Cibinong, Boni Hargens Singgung Integritas Sistem Pemidanaan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam sidang tersebut, Ombudsman menemukan 10 kamar eksklusif tersembunyi di area belakang lapas, jauh dari blok narapidana biasa.

Temuan ini, menurut analis politik dan hukum Boni Hargens, bakal memicu pertanyaan mendasar tentang integritas sistem pemidanaan Indonesia dan relevansi pendekatan retributif yang selama ini diterapkan.

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Boni Hargens menegaskan persoalan "kamar sultan" ini bukan semata-mata soal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petugas lapas, melainkan soal relevansi dan efektivitas pendekatan retributif dalam sistem hukum pidana modern.

"Secara teoretis, retribusi dalam hukum pidana dirancang untuk mewujudkan prinsip just deserts, bahwa hukuman yang ditanggung harus setimpal dengan moral blameworthiness dari tindak pidana yang dilakukan. Artinya, pemidanaan bukan sekadar reaksi negara, melainkan ekspresi keadilan moral yang proporsional terhadap kejahatan," lanjut mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.

Lebih jauh, Boni menjelaskan pendekatan punitif dimaksudkan untuk menjaga ekuilibrium moral dalam masyarakat dengan memisahkan secara tegas mereka yang merusak hukum dari mereka yang menaatinya.

"Di situ, penghukuman retributif bermaksud menarik garis batas simbolis yang tegas antara keteraturan dan ketidakteraturan sosial," lanjutnya.

Turbulensi Moral Berkelanjutan