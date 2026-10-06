Soroti Karhutla, Mahasiswa dari 15 Kampus Desak Pemprov Sumsel Bertindak
jpnn.com, PALEMBANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi di Palembang menggelar aksi menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumsel.
Koordinator Wilayah BEM SI Sumbagsel Joan mengatakan mahasiswa membawa lima poin tuntutan dalan aksi tersebut. Salah satunya sorotan utama adalah penanganan karhutla yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
"Kami memiliki lima poin tuntutan, tetapi secara garis besar kami menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan," kata Joan, Selasa (6/10/2026) sore.
Menurut Joan, kondisi karhutla di Sumsel saat ini membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Pihaknya menilai kondisi karhutla di Sumsel telah melampaui wilayah Kalimantan.
"Kami lihat sendiri bahwa karhutla di Sumsel, khususnya, saat ini sudah melampaui wilayah Kalimantan," ujanya.
Joan menyebut mahasiswa dari 15 kampus sengaja turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.
Namun, pertemuan tersebut belum terealisasi karena Herman Deru disebut sedang berada di Jakarta.
Mahasiswa dari 15 kampus di Sumsel mendesak Pemprov Sumsel bertindak terkait kabut asap yang semakin masif di Sumsel.
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