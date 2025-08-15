menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Soroti Kasus Balita Terluka di Daycare Surabaya, Sahroni: Usut Tuntas

Soroti Kasus Balita Terluka di Daycare Surabaya, Sahroni: Usut Tuntas

Soroti Kasus Balita Terluka di Daycare Surabaya, Sahroni: Usut Tuntas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto/arsip: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus seorang balita usia 1 tahun berinisial E, asal Sidoarjo yang terluka saat berada di daycare daerah Medokan Ayu, Surabaya.

Balita tersebut terluka di sejumlah tubuhnya diduga akibat kekerasan dari anak lain di lokasi penitipan anak tersebut pada 4 Juni 2025 lalu.

Orang tua korban kemudian melaporkan pemilik daycare atas kelalaian. Terlebih, tempat penitipan anak itu juga tidak memiliki closed circuit television atau CCTV.

Baca Juga:

Kasus itu kini sedang ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.

Menurut Sahroni, kasus tersebut harus diusut tuntas oleh kepolisian guna memastikan penyebab luka pada tubuh korban balita.

"Polisi harus memastikan apakah benar balita ini terluka karena ulah anak lain, atau justru ada dugaan kelalaian hingga kekerasan dari pihak pengasuh," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga:

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai kasus ini sangat rawan sehingga perlu diungkap secara tuntas supaya tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Apalagi, katanya, daycare ini tidak memiliki CCTV. Polisi harus selidiki betul-betul," lanjut Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus balita 1 tahun terluka di sebuah daycare di Surabaya. Polisi diminta mengusut tuntas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI