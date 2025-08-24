Soroti Kasus Eks Sahabat, Fitri Salhuteru Menilai Sikap Nikita Mirzani Bisa Jadi Bumerang

jpnn.com, JAKARTA - Eks sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru mengungkapkan keprihatinan terhadap langkah-langkah yang diambil pihak Nikita Mirzani dalam menghadapi masalah hukum yang sedang berjalan.

Fitri secara terang-terangan menyatakan merasa kasihan melihat strategi yang dijalankan tim kuasa hukum Nikita Mirzani.

"Kasihan sih kalau saya lebih prihatin ya melihat langkah-langkah yang dilakukan terdakwa oleh tim kuasa hukum, ini saya merasa kasihan saja," ujar Fitri di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Fitri, alih-alih berfokus pada pembelaan substansial di pengadilan, pihak Nikita Mirzani justru lebih banyak menampilkan ulah-ulah yang dinilai memalukan dan tidak relevan.

Salah satu ulah yang disoroti Fitri yakni upaya klaim adanya endorsement dari pihak pengembang properti.

Fitri menjelaskan bahwa klaim endorsement tersebut tidak benar.

Dia menegaskan pihak pengembang telah mengklarifikasi hal itu hanyalah pemberian diskon kepada pembeli.

Menurutnya, pemberian diskon menjadi praktik umum yang biasa dilakukan pengembang properti.