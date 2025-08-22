Soroti Kasus Lisa Mariana, Detektif Jubun: Tes DNA Penting untuk Cegah Fitnah dan Jaga Reputasi

menu
Detektif Jubun. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Investigator swasta, Detektif Jubun turut menyoroti hasil tes DNA putri Lisa Mariana, yang tidak identik dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Menurut Jubun, tes DNA merupakan bukti ilmiah paling kuat untuk membuktikan hubungan biologis, terutama dalam kasus perselingkuhan atau dugaan anak di luar nikah.

Namun, menurutnya, tidak sedikit pihak yang justru menolak pembuktian tersebut.

“DNA adalah bukti kuat, tetapi banyak yang menolak,” ujar Jubun saat membagikan pengalamannya menangani kasus keluarga.

Dia menyebut, penolakan kerap terjadi karena alasan pribadi, meski tes DNA sah diakui secara hukum.

Jubun mencontohkan kasus seorang kliennya, yang dia samarkan dengan nama Mawar. Klien tersebut mencurigai suaminya memiliki anak dari wanita lain.

Namun, ketika dia menyarankan tes DNA, baik sang suami maupun wanita yang bersangkutan enggan melakukannya.

Dalam kondisi tersebut, Jubun akhirnya menyarankan kliennya mencari bukti alternatif, termasuk membuktikan hubungan wanita itu dengan pria lain.

Detektif Jubun mengatakan bahwa tes DNA jadi bukti terkuat hubungan biologis, namun kerap ditolak pihak terkait.

