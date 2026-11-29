Soroti Kasus Perundungan Siswi SMA di Malang, Ayu Ting Ting: Usut Sampai Tuntas
jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Ayu Ting Ting meluapkan kemarahannya atas kasus meninggalnya siswi SMA di Kota Malang yang diduga menjadi korban penganiayaan teman sebaya.
Melalui akunnya di Threads, Ayu secara terbuka meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan menjatuhkan hukuman setimpal kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Dia mengungkapkan kesedihan sekaligus kegeraman atas meninggalnya siswi berinisial SN.
Menurutnya, perundungan yang merenggut nyawa seorang pelajar tidak seharusnya dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.
"Bukan manusia nih bocah....ya Allah dihukum seadil"nya ya Allah ya Rabb....kawal sampe tuntas," tulis Ayu Ting Ting, dikutip Minggu (29/11).
Dalam unggahan lainnya, Ayu menegaskan bahwa latar belakang keluarga maupun status sosial para terduga pelaku tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum.
Dia meminta aparat bertindak tegas dan memastikan penanganan perkara berjalan tanpa perlakuan istimewa.
"Mau kata bapak emak lu orang penting....sudah enggak ada kata ampun buat lu bocah para pembunuh...bukan manusia lu semua....hukuman lu harus setimpal atau lebih.....tolong penegak hukum urus ini cepat dong," tulisnya.
Ayu Ting Ting geram atas kasus perundungan siswi SMA di Malang dan meminta polisi mengusutnya hingga tuntas.
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