Soroti Keberadaan Bandara IMIP, Pengamat: Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan Bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, dinilai ganjil.
Sebab, sebuah bandara sibuk mengatur lalu lintas pesawat namun di luar pengetahuan negara.
Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C. Zulkifli, SH., MH. dalam catatan analisisnya menyebut fenomena ini sebagai kedaulatan yang dilepas begitu saja, bukan dicuri.
Dia mengingatkan kedaulatan tidak roboh oleh tekanan, melainkan oleh keberanian untuk diam.
Ironinya, pintu masuk orang dan barang tetap bekerja tanpa kendali negara, sementara pemerintah masih berkutat pada klarifikasi dan rapat koordinasi.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan jika negara hanya berani hadir lewat wacana, jangan kaget bila suatu hari republik harus meminta izin untuk masuk ke wilayahnya sendiri.
“Bandara IMIP beroperasi tanpa kontrol negara. Kedaulatan absen, korporasi justru berkuasa, seolah republik hanya tamu di wilayahnya sendiri," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Menurutnya, kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola wilayah darat dan laut. Ruang udara pun merupakan yurisdiksi publik yang hanya boleh dikelola oleh negara.
Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C. Zulkifli menyoroti keberadaan Bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemenhub Tegaskan Bandara IMIP Tidak Ilegal
- Bandara Beroperasi Tanpa Kendali Negara, Legislator PDIP: Ini Persoalan Besar
- Polemik Bandara IMIP Morowali, Prabowo Perintahkan Tegakkan Aturan, Jangan Pandang Bulu
- Kata Kemenhub Terkait Polemik Bandara IMIP Morowali
- Bandara IMIP Bukti Buruknya Pengawasan Dirjen Perhubungan Udara
- Soroti Bandara IMIP, Ketum GCP: Jangan-Jangan Morowali Sudah Dijual ke Asing