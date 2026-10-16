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Soroti Kelangkaan BBM di Bali, Is Pusakata Desak Bahlil Mundur

Soroti Kelangkaan BBM di Bali, Is Pusakata Desak Bahlil Mundur
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Is Pusakata. Foto: Dokumen Pusakata.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Mohammad Istiqamah Djamad atau yang akrab disapa Is Pusakata menyoroti kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram @pusakata, dia memperlihatkan deretan kendaraan yang mengantre di sepanjang jalan menuju pom bensin untuk mendapatkan BBM.

Vokalis Pusakata itu kemudian menyampaikan protes kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama Pertamina.

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“Hari keempat Bali tidak baik-baik saja,” ungkap Is Pusakata, Kamis (15/10).

Pelantun Akad itu juga menceritakan pengalamannya saat kesulitan mendapatkan taksi online.

Setelah beberapa kali mencoba memesan, Is Pusakata akhirnya memutuskan pulang ke rumah.

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“Gue posisi udah nyetir dan akhirnya pulang ke rumah, setelah beberapa kali memesan online, taksi, enggak bisa-bisa dapat,” tutur mantan vokalis Payung Teduh itu.

Is Pusakata kemudian meminta Direktur Utama Pertamina mengundurkan diri dari jabatannya.

Musisi Mohammad Istiqamah Djamad atau yang akrab disapa Is Pusakata menyoroti kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

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