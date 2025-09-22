Soroti Kinerja Kapolda Papua Barat di Tengah Desakan Reformasi Polri, Senator PFM: Harus Dievaluasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI/MPR RI Paul Finsen Mayor (PFM) kembali menyoroti kinerja Kapolda Papua Barat, Irjen Jhonny Edison Isir di tengah desakan masyarakat luas akan pentingnya reformasi Polri saat ini.

Menurut Senator PFM yang merupakan anggota Komite I DPD RI dan bermitra dengan Polri, Kapolda Papua Barat perlu dievaluasi karena dinilai kurang profesional dalam beberapa penanganan kasus hukum.

Selain itu muncul dugaan kuat melakukan pembiaran terhadap beberapa pelanggaran hukum yang terjadi di Papua Barat, terutama terkait pertambangan ilegal.

"Saat ini masyarakat luas menginginkan adanya Reformasi Polri. Dan hal itu juga perlu dilakukan terhadap Polda Papua Barat. Kami mendesak adanya evaluasi kinerja Kapolda karena kurang mampu menuntaskan berbagai persoalan yang ada. Beliau juga sudah terlalu lama dan perlu diganti agar ada angin segar bagi Papua Barat," ujar Senator PFM, Sabtu (20/09/2025).

PFM menegaskan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat memang sedang marak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlangsung secara terbuka. Yang kemudian menjadi pertanyaan, seolah-olah aparat hukum dan kepolisian menutup mata dengan praktik melanggar hukum dan merugikan masyarakat tersebut

“Terkesan telah terjadi pembiaran secara sistematis oleh pejabat yang punya otoritas perizinan hingga aparat kepolisian. Padahal para pelaku tambang emas ilegal adalah orang-orang itu saja alias jaringan mafia lama. Kenapa sekian lama tidak segera ditindak. Ini ada apa?" tukasnya.

Bukan hanya persoalan tambang ilegal, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay ini juga mengungkap fakta maraknya peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di Papua Barat. Bahkan tercatat beberapa remaja meninggal dunia akibat mengonsumsi miras.

Peredaran miras, tukas dia, merupakan sumber utama kerawanan sosial yang mengakibatkan peningkatan angka kejahatan seperti pemalakan, penjambretan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual.