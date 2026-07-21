Soroti Komunikasi Publik Pemerintah, PA GMNI Bengkulu Puji Gaya Prasetyo Hadi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dinilai berhasil menjalankan peran sebagai penyambung komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

\Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi Bengkulu Hairul Mu'min mengatakan penyampaian kebijakan pemerintah lugas, terukur, dan mudah dipahami publik.

“Kemampuan komunikasi Prasetyo menjadi salah satu faktor yang membuat berbagai kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat tanpa memunculkan polemik yang berlebihan,” ungkap Hairul.

Selain menyoroti kemampuan komunikasi, Hairul menilai perjalanan karier Prasetyo Hadi dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Menurut Hairul, jabatan yang kini diemban Prasetyo merupakan hasil dari proses pembelajaran, pengalaman, dan konsistensi dalam berkiprah di dunia politik maupun pemerintahan.

"Posisi yang diraih Mas Pras tidak datang secara instan. Ada proses panjang yang membentuk karakter kepemimpinannya," ujarnya.

Di samping itu, Hairul menilai Prasetyo masih memegang teguh nilai-nilai marhaenisme yang diwariskan Bung Karno.

Menurut, dia, komitmen Prasetyo Hadi yang terus mendorong penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan dalam pembangunan ekonomi nasional.