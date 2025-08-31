menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Soroti Kondisi Sosial Ekonomi, Rhenald Kasali: Ini Melukai Perasaan Rakyat

Soroti Kondisi Sosial Ekonomi, Rhenald Kasali: Ini Melukai Perasaan Rakyat

Soroti Kondisi Sosial Ekonomi, Rhenald Kasali: Ini Melukai Perasaan Rakyat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rhenald Kasali. Foto: Instagram/rhenald.kasali

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali menyampaikan keresahan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Melalui sebuah video yang diunggah di Instagram, dia meyakini pernyataannya akan mewakili perasaan banyak orang.

“Jakarta tengah bersedih, Indonesia sedang bersedih. Ini bukan hanya perasaan saya, tetapi juga perasaan masyarakat luas,” ungkap Rhenald Kasali, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Pria berusia 65 tahun itu menuturkan kesedihannya tidak hanya didapat dari pengamatan media sosial, tetapi juga dari pantauan langsung di lapangan.

Saat berkeliling di Jakarta, dia mendapati sejumlah jalan ditutup dan suasana kota terasa lengang.

Rhenald Kasali sempat menghadiri rapat, tetapi diminta meninggalkan lokasi karena gedung di sebelahnya, salah satu lembaga pemerintah, mulai dijaga aparat dengan barikade.

Baca Juga:

Menurutnya, reaksi aparat yang hanya fokus pada pencegahan demonstrasi tidak menyentuh persoalan inti.

“Kenapa hanya takut? Kenapa hanya ingin memadamkan kebakaran? Masalah itu ada di akar, bukan di permukaan,” tuturnya.

Rhenald Kasali menyuarakan keresahan publik soal kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI