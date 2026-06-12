Soroti Konflik Ruben dan Sarwendah, Detektif Jubun: Perceraian Tak Hapus Tanggung Jawab Orang Tua

jpnn.com, JAKARTA - Detektif Jubun turut menyoroti konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah, setelah sejumlah potongan siaran langsung di media sosial viral dan memicu berbagai spekulasi.

Dia menilai bahwa persoalan rumah tangga yang terbuka ke ruang publik berpotensi memperkeruh keadaan.

Jubun mengatakan perceraian memang mengakhiri hubungan suami dan istri, namun tidak menghapus tanggung jawab kedua belah pihak sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka.

“Perceraian mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak mengakhiri tanggung jawab sebagai orang tua,” kata Detektif Jubun, dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Menurutnya, ada sejumlah kewajiban yang tetap harus dijalankan setelah perceraian, termasuk pemenuhan nafkah anak dan menjaga hak anak untuk bertemu kedua orang tuanya.

“Nafkah anak tetap menjadi kewajiban, hak bertemu anak harus dijaga, dan yang paling penting adalah membedakan konflik pribadi dengan kepentingan anak. Anak tidak boleh dijadikan alat dalam konflik,” ujarnya.

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Jubun juga menyoroti dampak media sosial terhadap konflik rumah tangga yang melibatkan figur publik. Ia menilai perkembangan teknologi membuat persoalan pribadi lebih mudah menjadi konsumsi masyarakat luas.

“Di media sosial, persoalan rumah tangga sangat mudah menjadi konsumsi publik. Ketika disampaikan secara terbuka, persepsi masyarakat terbentuk dari potongan informasi yang belum tentu utuh,” katanya.